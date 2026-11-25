Один з ударів був по автостоянці, там загинула людина.

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Російські безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру в Житомирському районі та цивільне підприємство в Коростенському районі. Внаслідок одного з ударів постраждала людина, її доправили до лікарні.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Зранку російські війська також били по Малинській громаді. Унаслідок атаки на місцеве цивільне підприємство постраждала одна людина.

Ще один удар припав на автомобільну стоянку: одна людина загинула, троє постраждалих госпіталізовані.

Вибуховою хвилею пошкодило приватні будинки. На місцях працюють відповідні служби, комісія міськради обстежує пошкоджене майно та визначає масштаби збитків.