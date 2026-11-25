Російські війська били по підприємствах у трьох районах Чернігівської області. На місцях влучань виникли пожежі.
Про це повідомила ДСНС України.
Унаслідок російської атаки на Чернігівщині загинув чоловік 1965 року народження.
Напередодні війська РФ завдали ударів по підприємствах у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах.
Після обстрілів загорілися будівлі різного призначення. Рятувальники ліквідували всі осередки пожеж. Через повітряні тривоги їм доводилося переривати роботу й переходити в укриття.
- У ніч на 25 листопада Росія запустила по Україні 112 ударних безпілотників, зокрема 66 реактивних. Станом на 8:00 сили ППО збили або подавили 88 дронів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
- Влучання зафіксували на 18 локаціях, падіння уламків збитих безпілотників – на 13.