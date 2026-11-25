Росіяни били по підприємствах у 3 районах області.

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Російські війська били по підприємствах у трьох районах Чернігівської області. На місцях влучань виникли пожежі.

Про це повідомила ДСНС України.

Унаслідок російської атаки на Чернігівщині загинув чоловік 1965 року народження.

Напередодні війська РФ завдали ударів по підприємствах у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

Після обстрілів загорілися будівлі різного призначення. Рятувальники ліквідували всі осередки пожеж. Через повітряні тривоги їм доводилося переривати роботу й переходити в укриття.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України