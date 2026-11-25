Зафіксовано влучання на 18 локаціях, а також падіння уламків на 13.

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У ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed (66 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих безпілотників типу Shahed (47 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться декілька ворожих БпЛА.