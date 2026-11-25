На момент атаки він був не на службі.

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24 листопада під час ворожого обстрілу на Донеччині загинув рятувальник.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Донецькій області.

Росіяни обстріляли Краматорськ. Внаслідок атаки загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Руслан Пригодський.

Фото: ДСНС Донеччини

У момент атаки він перебував у вільний від служби час.

"На жаль, травми, отримані під час ворожого удару, виявилися смертельними. Руслану було лише 37 років", - повідомили в ДСНС.