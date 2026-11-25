24 листопада під час ворожого обстрілу на Донеччині загинув рятувальник.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Донецькій області.
Росіяни обстріляли Краматорськ. Внаслідок атаки загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Руслан Пригодський.
У момент атаки він перебував у вільний від служби час.
"На жаль, травми, отримані під час ворожого удару, виявилися смертельними. Руслану було лише 37 років", - повідомили в ДСНС.
- У Слов’янську Донецької області російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль Українського Червоного Хреста (УЧХ). Інцидент стався під час виконання гуманітарної місії.