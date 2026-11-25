Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова самопроголошеного білоруського правителя Олександра Лукашенка щодо їхньої спільної поїздки літаком у Москву до Путіна.

Як пише "Українська правда", глава держави іронічно запропонував, щоб Лукашенко взяв Путіна і прилетів з ним до Києва, де їм "гарантують безпечний прийом". Зеленський додав, що він "не валіза, щоб його хтось взяв із собою в літак".

Він також назвав пропозиції білоруського диктатора несерйозними і "засміченням інформаційного простору", зазначивши, що "людина не наближає нас до завершення війни своїми недолугими та неконструктивними пропозиціями".

У Кремлі раніше неодноразово стверджували, що прямі переговори Зеленського з Путіним можуть відбутися тільки у Москві.