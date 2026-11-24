Коли правоохоронці почали розслідування, у грудні 2024 року він переплив Дністер і потрапив до Молдови.

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З Молдови екстрадували офіцера ЗСУ, якого підозрюють у катуванні підлеглих військовослужбовців під час будування фортифікаційних споруд.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, офіцер неодноразово бив військовослужбовців, погрожував їм, а одного з підлеглих після побиття наказав прив’язати до дерев’яної конструкції у формі хреста.

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19 листопада правоохоронні органи Молдови передали підозрюваного українській стороні через пункт пропуску на Вінниччині. Після екстрадиції суд застосував до нього раніше обраний запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, з лютого по травень 2024 року офіцер командував взводом понтонно-мостового батальйону однієї з військових частин Тернопільщини. Правоохоронці задокументували кілька епізодів катування підлеглих.

Крім побиття, командир залякував підлеглих, погрожував їм за непокору та посилався на нібито впливові зв’язки свого батька.

Коли правоохоронці почали з’ясовувати обставини, підозрюваний утік з України. Уночі 21 грудня 2024 року він переплив Дністер і потрапив до Молдови, де згодом звернувся із заявою про надання статусу біженця.

У січні 2025 року правоохоронці встановили його місцеперебування, ініціювали міжнародний розшук та підготували матеріали для екстрадиції.

Окремо розслідується факт дезертирства, пов’язаний із його втечею за кордон. Також перевіряється можлива причетність офіцера до інших випадків насильства щодо підлеглих.

За інкриміновані кримінальні правопорушення йому загрожує до 10 років позбавлення волі.