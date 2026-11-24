Молдова підтримує відновлення судноплавства річкою Прут і пропонує Румунії поетапно розвивати річкову інфраструктуру, починаючи з пілотної ділянки між портами Джурджулешти та Галац.

Про це 24 листопада повідомило Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови за підсумками конференції в румунських Яссах, передає Newsmaker.

Там представили стратегічний проєкт «Гідротехнічне облаштування та розвиток судноплавства на річці Прут». Так хочуть розвивати річковий транспорт, управляти водними ресурсами, розширення систем зрошення і зміцнення сполучення між Молдовою, Румунією та Україною.

Цей проєкт заклали у Стратегію мобільності-2030 та двосторонні домовленості з Бухарестом, а в січні сторони вже обговорювали в Кишиневі спільне поглиблення дна. На першому етапі Молдова пропонує провести спільні гідрографічні дослідження, оцінити потенціал вантажоперевезень і вплив на довкілля. Далі країни зможуть облаштувати пілотну ділянку в нижній течії Пруту з виходом до портів Джурджулешти та Галац, щоб відпрацювати спільне фінансування й утримання фарватеру перед розширенням інфраструктури вгору за течією.

У міністерстві зауважили, що країна вже мала подібний досвід: у 2012 році судноплавство відкрили на відрізку Джурджулешти — Кагул, а у 2013-му продовжили до Кантемира, проте для збереження маршруту потрібні постійний догляд за руслом і стабільний потік вантажів.