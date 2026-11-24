Президент зазначив, що це буде "дуже важлива зустріч із точки зору і відносин із сусідом, і відносин із Євросоюзом".

Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, який прибув на Закарпаття.

Про це він заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

"Сьогодні тут, у Закарпатті, ми зустрічаємось із прем’єр-міністром Угорщини. Він уперше приїжджає з візитом в Україну на посаді прем’єр-міністра, і це має бути доволі суттєва наша зустріч. Дуже важлива зустріч із точки зору і відносин із сусідом, і відносин із Євросоюзом", - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що робитиме все необхідне для відкриття кластерів у перемовинах про вступ України у ЄС.

"Часто буває, що робимо більше, ніж інші країни, які вступили в ЄС. І також робимо все необхідне, щоб відносини з нашими сусідами ставали близькими, більш конструктивними. Зараз це є і з Угорщиною, і з Польщею, і з Румунією, і з Молдовою. Нещодавно прем’єр-міністр України мав зустріч із прем’єр-міністром Словаччини, і попри всі виклики та складнощі, іноді різну риторику у нас зі Словаччиною теж є конструктивне наповнення відносин", - додав Зеленський.

Тим часом Мадяр повідомив, що уже прибув на Закарпаття.

"Ми перетнули угорсько-український кордон і прибули на Закарпаття. Нехай Бог благословить кожного угорця — як на батьківщині, так і в усьому світі!" - написав Мадяр у соцмережі Х.

Днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна та Угорщина готують проведення зустрічі між лідерами країн вже до кінця листопада. Голова МЗС також нагадав, що 3 грудня відзначатиметься 35-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною.

Відносини Києва й Будапешта загострилися під час очолення уряду Віктором Орбаном, який відкрито симпатизував Росії і перешкоджав наданню допомоги Україні. Крім того, Угорщина роками висувала претензії Україні, вимагаючи додаткових переваг для угорської громади, зокрема права навчатися їхньою мовою.

Після зміни уряду в Угорщині і завдяки постійній дипломатичній роботі напруга між країнами почала спадати.