Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, який прибув на Закарпаття.
Про це він заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.
"Сьогодні тут, у Закарпатті, ми зустрічаємось із прем’єр-міністром Угорщини. Він уперше приїжджає з візитом в Україну на посаді прем’єр-міністра, і це має бути доволі суттєва наша зустріч. Дуже важлива зустріч із точки зору і відносин із сусідом, і відносин із Євросоюзом", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що робитиме все необхідне для відкриття кластерів у перемовинах про вступ України у ЄС.
"Часто буває, що робимо більше, ніж інші країни, які вступили в ЄС. І також робимо все необхідне, щоб відносини з нашими сусідами ставали близькими, більш конструктивними. Зараз це є і з Угорщиною, і з Польщею, і з Румунією, і з Молдовою. Нещодавно прем’єр-міністр України мав зустріч із прем’єр-міністром Словаччини, і попри всі виклики та складнощі, іноді різну риторику у нас зі Словаччиною теж є конструктивне наповнення відносин", - додав Зеленський.
Тим часом Мадяр повідомив, що уже прибув на Закарпаття.
"Ми перетнули угорсько-український кордон і прибули на Закарпаття. Нехай Бог благословить кожного угорця — як на батьківщині, так і в усьому світі!" - написав Мадяр у соцмережі Х.
- Днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна та Угорщина готують проведення зустрічі між лідерами країн вже до кінця листопада. Голова МЗС також нагадав, що 3 грудня відзначатиметься 35-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною.
- Відносини Києва й Будапешта загострилися під час очолення уряду Віктором Орбаном, який відкрито симпатизував Росії і перешкоджав наданню допомоги Україні. Крім того, Угорщина роками висувала претензії Україні, вимагаючи додаткових переваг для угорської громади, зокрема права навчатися їхньою мовою.
- Після зміни уряду в Угорщині і завдяки постійній дипломатичній роботі напруга між країнами почала спадати.
- Першу зустріч Мадяр та Зеленський провели в Брюсселі 16 жовтня. Серед ключових тем переговорів були права угорської меншини на Закарпатті, відновлення політичної та економічної довіри між країнами, а також припинення російської агресії.
- 24 листопада Мадяр повідомив, що приїде в Закарпатську область України і зустрінеться з Зеленським, а також - із угорською громадою. Це перший візит голови уряду Угорщини в Україну за 15 років.