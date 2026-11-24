Глава МЗС Таяні висловився проти того, аби війна поширилася на Середземне море.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив занепокоєння своєму українському колезі Андрію Сибізі через атаки на два російські судна поблизу лівійського міста Бенгазі.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Італії, передає The Guardian.

Таяні наголосив, що для Риму вкрай важливо не допустити поширення війни з Росією ще й на Середземне море, а також підкреслив необхідність поважати суверенітет Лівії.