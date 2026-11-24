Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив занепокоєння своєму українському колезі Андрію Сибізі через атаки на два російські судна поблизу лівійського міста Бенгазі.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Італії, передає The Guardian.
Таяні наголосив, що для Риму вкрай важливо не допустити поширення війни з Росією ще й на Середземне море, а також підкреслив необхідність поважати суверенітет Лівії.
- Раніше Україна підтвердила, що на вихідних застосувала морські дрони для ударів по двох російських суднах біля узбережжя Лівії, внаслідок чого потопила один із найновіших кораблів РФ — корвет «Меркурій».
- Ці атаки засудило МЗС Лівії, заявивши, що країна не погодиться на втягування у російсько-українську війну.
- Сибіга опісля пояснив, що ці удари були актом самооборони та мали на меті протидіяти російській збройній агресії. За його словами, саме Росія наражає на небезпеку треті країни, оскільки використовує їхню цивільну інфраструктуру у своїх військових цілях.