Через погіршення безпекової ситуації кількість заявок на евакуацію суттєво зросла.

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“Білі янголи” евакуювали з Донеччини родину з дітьми

Евакуаційний підрозділ поліції "Білий Янгол" евакуювали мешканців Краматорська та громади через постійні російські атаки безпілотників. Серед врятованих – діти, поранені та маломобільні люди.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

За даними правоохоронців, через погіршення безпекової ситуації кількість заявок на евакуацію суттєво зросла. Кожен виїзд поліцейських супроводжувався вибухами.

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Зокрема, із центральної частини Краматорська евакуювали двох жінок. Перед цим їм довелося перечекати масований обстріл, оскільки через близькі вибухи люди не могли вийти з під'їзду.

Дорогою поліцейські підібрали ще кількох місцевих мешканців. Серед них – жінка з дитиною, які раніше виїхали з Дружківки та знайшли прихисток у Краматорську. Через нові обстріли родина знову була змушена евакуюватися разом із домашніми тваринами.

Більшість врятованих – маломобільні люди. Декого з них правоохоронці виносили на ношах.