Президент України може звернутись до Конгресу США, якщо Трамп не переконає Путіна завершити війну.

Якщо Дональд Трамп не зможе переконати Володимира Путіна припинити війну до кінця року, Україна звернеться до нового Конгресу США із закликом посилити тиск на Росію. Київ проситиме збільшити військову допомогу та запровадити жорсткіші санкції.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Bloomberg.

"Потрібні такий рівень підтримки України й такі санкції, щоб росіяни чітко зрозуміли: час сідати за стіл переговорів і закінчувати війну", – заявив Зеленський.

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Новий склад Конгресу, де більшість матимуть демократи, розпочне роботу в січні.

За словами президента, американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф наполягають на якнайшвидшій мирній угоді – бажано до січня. Україна усвідомлює, що переговори можуть передбачати значні поступки, однак не погодиться на мир лише власним коштом.

"Ми теж дуже хочемо миру, але не ціною самої України", – зауважив Зеленський.

Україна зіткнулась з гострим дефіцитом ракет для ППО

Президент також закликав партнерів забезпечити Україну ракетами-перехоплювачами для систем Patriot щонайменше на весь грудень. Він поскаржився на гострий дефіцит і затримки постачання: зокрема, відправлення 48 ракет затримується через відсутність дозволу міністра оборони США Піта Гегсета.

Навіть після їхнього отримання, за словами Зеленського, потреби України в перехоплювачах залишаться значно більшими.

Обмеження на використання Starshield залишаються

Зеленський заявив, що обмеження на використання Україною супутникових терміналів Starshield зберігаються на окупованих Росією територіях і ускладнюють роботу протиповітряної оборони.

"Політично це має вигляд, ніби США йдуть тим самим шляхом, що й Путін, який хоче змусити Україну капітулювати", – сказав він.

Зеленський також відкинув вимогу Москви віддати решту Донеччини, заявивши, що це зробило б решту країни вразливою до нового нападу. Надійні гарантії, на його думку, мають включати військову підтримку, санкції в разі повторної агресії та підтримку вступу України до ЄС. Зеленський також назвав повноправне членство в НАТО надійнішим рішенням.

Зеленський: Україна в НАТО потрібна "рускім" навіть більше, ніж Україні.

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Він зауважив, що членство України в НАТО було б вигідним насамперед Росії: тоді Київ не зміг би силою повернути окуповані території, не втративши підтримки партнерів.

Президент назвав неправдивими заяви Путіна про те, що Росія не погоджується на перемир’я на два-три місяці, бо Україна використала б паузу для ротації військ і переозброєння. На думку Зеленського, Кремль прагне послабити Україну взимку.

"Якщо він (Путін- Ред.) думає, що Україна готова до військового реваншу, то він повинен бути зацікавлений в НАТО більше, ніж будь-хто у світі. Бо якщо Україна в НАТО, ми не зможемо повернути свої території зі зброєю в руках. Інакше ми втратимо всіх партнерів", – пояснив Зеленський.

Він додав, що незмінна мета Путіна – окупація України.

Раніше у виступі перед Парламентською асамблеєю НАТО Зеленський заявив, що повноправне членство України в Альянсі було б ефективнішим і дешевшим способом гарантувати безпеку, ніж окремі зобов’язання за зразком статті 5. За його словами, Київ досі не отримав відповідей на ключові питання щодо таких гарантій: які країни допоможуть у разі нового нападу, якими будуть їхні дії та скільки це коштуватиме.

Президент закликав союзників не розраховувати, що Росія з часом перестане становити загрозу. Він наголосив, що досвід українських Сил оборони може посилити НАТО, а захист європейських країн можливий лише за участі України.