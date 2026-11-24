Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині підозрювану у корегуванні російських ударів по Словʼянську.

Як повідомили в СБУ, затриманою є завербована росіянами перукарка зі Слов’янська, яка коригувала російські обстріли міста.

Розслідування зʼясувало, що основними «цілями» фігурантки були запасні командні пункти, логістичні склади та місця тимчасової зупинки автоколон ЗСУ та Національної гвардії України.

Реклама

Щоб виявити військові об’єкти і передати ворогу їхні координати, фігурантка пішки обходила вулиці міста та фіксувала локації Сил оборони на телефонну камеру. Те саме вона робила під час поїздок на роботу та у зворотному напрямку. Повернувшись додому, коригувальниця готувала агентурний «звіт» для куратора від ФСБ.

Співробітники СБУ викрили агентку і затримали її. Одночасно з цим військова контррозвідка СБУ провела заходи для убезпечення локацій українських оборонців. Під час обшуків у помешканні затриманої знайшли смартфон, за допомогою якого вона контактувала з ворогом та збирала агентурні дані.

За даними слідства, жінка потрапила до уваги російської спецслужби, коли відновила спілкування зі своїм знайомим – бойовиком збройного угруповання РФ «100 мотострілкової бригади республіканської гвардії днр», який одночасно є позаштатним співробітником «фсб по днр».

Встановлено, що за його інструкціями агентка відстежувала розташування особового складу і техніки українських військ, а потім «доповідала» йому через анонімний чат у месенджері. Також жінка підшукувала для ворога нових потенційних інформаторів.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затримана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне.