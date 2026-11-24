Міністр оборони України Євгеній Хмара та його німецький колега Борис Пісторіус у Берліні підписали Лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку, впровадження та застосування бойової цифрової екосистеми DELTA. Про це повідомили у Міноборони.

Як зазначили в оборонному відомстві, партнери зможуть використовувати DELTA відповідно до потреб власних збройних сил, адаптувати її можливості, долучатися до розробки нових функцій та спільно розвивати систему.

У межах співпраці Німеччина планує сприяти подальшому розвитку DELTA, зокрема через IT-коаліцію для України. Водночас використання системи німецькою стороною не передбачатиме передачі бойових чи інших оперативних даних Сил оборони України або доступу до них.

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Наступним кроком стане підписання окремої угоди, яка визначить практичні, технічні та правові умови співпраці.

Бойова система DELTA – екосистема військових продуктів, яка допомагає знищувати ворожі обʼєкти. До неї входять мобільний застосунок, військовий месенджер, безпечний стрімінг з поля бою, цифрова мапа, засоби планування роботи та інтеграції з іншими системами.

Система інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відслідковувати положення військ противника та оперативно обліковувати виявлені об’єкти для їх подальшого вогневого ураження. Інформацію про противника система інтегрує на цифровій мапі, дані беруться з різних джерел: від постачальників супутникових знімків, з радарів, сенсорів, GPS-трекерів, радіоперехоплень.

Користувачі бачать, що відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні.

Нещодавно система DELTA підтвердила сумісність із системами НАТО під час міжнародних морських навчань REPMUS 2026.