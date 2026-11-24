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За добу російські війська 28 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Слов’янську поранені троє людей. Пошкоджені три багатоквартирні будинки, чотири автомобілі та поштомат. Серед атак були удари п’ятьма FPV-дронами.

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У Краматорську загинули двоє людей, ще двоє поранені. Місто атакували, зокрема, сім FPV-дронів і безпілотник "Італмас". По Шабельківці російські війська вдарили "Молнією-2", по Ясногірці – чотирма FPV-дронами.

Також п’ять FPV-дронів атакували Сергіївку Андріївської громади. У Черкаському внаслідок удару "Молнії-2" пошкоджений приватний будинок, а поблизу Очеретиного Олександрівської громади – мікроавтобус.

З лінії фронту евакуювали 781 людину, серед них 42 дитини.

Фото: Нацполіція України Обстріл Донеччини

Фото: Нацполіція України Обстріл Донеччини