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Після четвертої ранку росіяни атакували Запоріжжя. Станом на 14:15 відомо про двох загиблих та, за оновленими даними ОВА, 48 поранених. Серед них є четверо дітей.

Про це повідомили в.о начальника ОВА Михайло Семікін та співголова Ради оборони області Іван Федоров. За даними поліції, росіяни запустили по місту чотири російські ФАБ - 500 з УМПК та БпЛА типу «шахед».

Як розповіли у ДСНС, за однією із адрес сталося влучання поряд із 9-поверховим житловим будинком. Рятувальники деблокували тіла двох людей з-під завалів, ще 9 мешканців вивільнили із заблокованих квартир.

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Фото: ДСНС Рятувальник на місці російського удару

Внаслідок удару частково зруйнований перший поверх та пошкоджені поруч розташовані житлові будинки й припарковані автомобілі.

Одна з авіабомб влучила у п’ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу пошкоджений фасад та поруч розташовані багатоповерхівки, крім цього більш ніж 10 легкових автомобілів. Рятувальники деблокували із квартир 6 людей.

Ще за однією адресою повністю зруйнований приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували загоряння легкового автомобіля. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані житлові забудови.

У місті зруйнований приватний житловий будинок, частково знищена п’ятиповерхівка. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, об’єкт транспортної інфраструктури.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки у Запоріжжі

Після 7-ї ранку Семікін написав, що 32 людини поранені внаслідок нічної російської атаки на місто. Серед них - четверо дітей. Найменшій дитині ще немає й року. Іншим - 4, 6 та 16 років.

Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.