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У вівторок, 24 листопада, в більшості областей України прогнозують дощ зі снігом. Температура вночі та вдень коливатиметься від -3° до +2°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі в південних, східних та більшості центральних областей помірні дощ та мокрий сніг, в Полтавській, Харківській та Сумській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг; вдень в Україні, крім південних областей, невеликий, в Карпатах помірний сніг.

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По всій території країни, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у центральних, східних, південних, вдень і в західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на південному сході, вдень і на півдні країни 1-6° тепла, в Карпатах вночі та вдень 5-10° морозу.

На Київщині та в Києві невеликий сніг, по області вночі місцями. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.