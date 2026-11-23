Водіям розсилають фейкові повідомлення про штрафи за порушення правил дорожнього руху.

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В поліції попереджають про нову шахрайську схему. Зловмисники маскуються під чат-бот Штрафи ПДР (@ShtrafyPDRbot) та розсилають українським водіям фейкові повідомлення про штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Шахраї використовують різні способи, щоб зробити свої повідомлення схожими на офіційні.

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Зокрема, про обман можуть свідчити такі ознаки:

акаунт у Telegram має позначку "Не є офіційним", створений нещодавно або відсутній у ваших контактах;

повідомлення надходить через сторонній бот, а не офіційний сервіс;

вас кваплять зі сплатою, обіцяють "вигідну" знижку або обмежують час на її отримання, щоб ви не встигли перевірити інформацію;

у повідомленні вказані реалістичні суми штрафів і номери постанов, які мають створити враження достовірності.

В поліції закликають водіїв користуватися лише офіційними ресурсами для перевірки та сплати штрафів, а свої персональні й банківські дані вводити виключно на перевірених державних сервісах. І не переходьте за підозрілими посиланнями.

Якщо протягом 10 діб штраф за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, що зафіксоване в автоматичному режимі, не сплачено, власнику транспортного засобу надсилається офіційний лист поштою.

Також перевірити наявність штрафів можна на вебпорталі МВС чи застосунку "Штрафи ПДР".