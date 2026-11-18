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Фото з обшуків у фігурантів справи

Офіс генерального прокурора спільно з Федеральним бюро розслідувань США викрив міжнародну злочинну організацію, учасників якої підозрюють у масштабних кібератаках на іноземні компанії та вимаганні викупів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило щонайменше 28 компаній, які загалом сплатили кіберзлочинцям понад 40,5 млн доларів. Остаточну суму збитків ще визначають.

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За даними слідства, до організації входили щонайменше 27 людей із різних країн, зокрема України, Казахстану та Росії. Пов’язана з нею мережа налічувала понад 60 учасників у восьми юрисдикціях. Серед них були колишні учасники хакерського угруповання Conti.

Зловмисники атакували підприємства нафтогазової, фармацевтичної, промислової та логістичної галузей, фінансові установи й об’єкти критичної інфраструктури. Щоб проникнути в корпоративні мережі, вони видавали себе за працівників ІТ-підтримки, виманювали облікові дані та переконували співробітників встановити програми віддаленого доступу.

Для автоматизації дзвінків використовували штучний інтелект. Отримавши доступ до систем, учасники мережі викрадали дані, шифрували файли та блокували роботу компаній. За відновлення доступу вимагали викуп у криптовалюті й погрожували оприлюднити викрадену інформацію.

В одному з епізодів вони викрали з американського підприємства 1,4 терабайта даних і спершу вимагали 10 млн доларів. Після переговорів компанія заплатила 5 млн доларів.

Чотирьом ключовим фігурантам повідомили про підозру в участі у злочинній організації та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем. Їх узяли під варту. За інкримінованими статтями їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора