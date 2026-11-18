Росія атакувала Вінницьку область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
Після відбою повітряної тривоги відповідні служби розпочали ліквідацію наслідків удару та відновлення електропостачання.
Що відомо про обстріли у ніч на 18 листопада?
- У Харківській області російські дрони пошкодили високовольтну підстанцію та ферму. Удар по ринку в Златополі поранив понад десятьох людей, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
- Також пошкоджень зазнали енергетична інфраструктура в Житомирі, лінія електропередач на Хмельниччині та агропідприємство на Вінниччині.