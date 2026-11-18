Після відбою повітряної тривоги відповідні служби розпочали ліквідацію наслідків удару та відновлення електропостачання.

Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

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