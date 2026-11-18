Обидва проєкти зіштовхнулись зі значним дефіцитом бюджету через скорочення фінансування так званих “федеральних програм”.

Криза із прісною водою на території окупованого росіянами Криму залишається серйозним фактором невдоволення серед місцевого населення, наголошують у ГУР Міноборони України.

Раніше загарбники декларували плани реалізувати два проєкти, начебто спрямовані на розв’язання водної кризи на півострові – зокрема на південному узбережжі, де розташовані Ялта й Алушта.

Так, російська окупаційна адміністрація затвердила будівництво двох великих штучних наливних водойм гірського типу: Сонячногірське (джерело наповнення річка Улу-Узень) та Мартовське (річка Марта) водосховища корисним об’ємом 8.6 та 6.5 мільйонів кубометрів відповідно.

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Однак обидва проєкти зіштовхнулись зі значним дефіцитом бюджету через скорочення фінансування так званих “федеральних програм”. Москва скоротила видатки на окупований Крим. Окупаційна адміністрація вже визнала, що не зможе реалізувати та ввести в експлуатацію водосховища у визначені терміни.

Ще один важливий чинник, який впливає на поглиблення водної кризи в Криму, – величезний рівень корупції в російській окупаційної адміністрації: значна частина бюджету зникла у невідомому напрямку.

Через це протягом двох останніх років кошторис проєкту Сонячногірського водосховища зріс у рази і оцінюється в кілька десятків мільярдів рублів.

Станом на осінь 2026 року реалізація проєкту Мартовського водосховища також суттєво затримується – з тих самих причин. Проєктну документацію водосховища неодноразово “доопрацьовували” через помилки в оцінюванні геологічної стабільності схилів – йдеться про вкрай високий ризик зсувів ґрунту під час заповнення чаші водосховища. Наразі на місцевості, де окупанти начебто планують створити штучне водосховище, провели вирубку лісових насаджень та початкові земляні роботи.

Фактично проєкти Мартовського та Сонячногірського водосховищ зараз заморожені.

Залишається незавершеним спорудження тракту подачі води з Ніжинського (с. Ніжинське, Нижньогірський район), Новогригорівського (Нижньогірський район) та Просторненського (м. Джанкой) підземних водозаборів до міст Феодосія та Керч.

Так, станом на кінець жовтня витрати в межах реалізації окупаційної програми “Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя” склали 88,0 млрд рублів. Це на 3,7 % нижче запланованих на 2026-й значень (91,4 млрд рублів) та на 22% менше, ніж витратили минулого року (112,9 млрд рублів).

Протягом 2027-2029 років Москва планує й надалі скорочувати фінансування вказаної програми. Тож, схоже, розв’язувати кризу з прісною водою в Криму російські окупанти аж ніяк не збираються.