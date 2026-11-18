Гучний залп розриває тишу лісосмуги незадовго після отримання точних координат від аеророзвідки. На найгарячіших ділянках фронту артилерія має суттєвий вплив на долю протистояння, вибиваючи ворожу техніку та зупиняючи штурмові групи задовго до їхнього підходу до наших окопів. У складі 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» щоденно доводить: точний вогневий удар ламає будь-які плани противника.

Точний вогонь та контрбатарейні дуелі: роль артилерії на фронті

Сучасна війна перетворила артилерійські дуелі на високоточне змагання швидкості та якості підготовки. У бригаді «Гармаш» кожен артилерист працює в єдиній цифровій мережі з розвідкою. Координати ворожого міномета чи накопичення піхоти надходять на планшет навідника за лічені секунди, значно зменшуючи шанси ворожих військових убезпечити себе.

Бойова робота підрозділів «Гармаша» охоплює кілька стратегічних завдань:

Прикриття піхотних рубежів. Вогневий вал зупиняє ворожі хвилі ще на підступах до сірої зони;

Контрбатарейна боротьба. Системне вистежування та вибивання гармат і реактивних систем противника;

Знищення укриттів та бронетехніки. Точні влучання західними й вітчизняними калібрами по командних пунктах та складах боєприпасів;

Аеророзвідка та коригування. Постійний контроль неба з повітря для коригування вогню в режимі реального часу.

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Завдяки залізній дисципліні та високому рівню підготовки 8-ма бригада «Гармаш» нищить противника, зберігаючи життя власних бійців.

Які вакансії відкриті у 8-й артилерійській бригаді «Гармаш»

Безперебійний вогонь на передньому краї тримається не лише на гармашах — артилерійському підрозділу потрібні десятки різноманітних спеціалістів. Для кожного, хто прагне працювати на спільний результат, вакансії в артилерії відкриті як у бойових розрахунках, так і в тиловому забезпеченні.

В бригаді «Гармаш» знайдеться місце для кандидатів із різним цивільним та військовим бекграундом:

Бойові вакансії. Навідники САУ, командири гармат, сапери, зв'язківці та механіки-водії;

Безпілотні системи. Пілоти FPV-дронів, розвідників та оператори наземних роботизованих комплексів;

Медичні вакансії. Бойові медики та водії санітарних машин для евакуації поранених;

Тилові вакансії. Фахівці з логістики, діловоди, кухаріта спеціалісти з технічного обслуговування.

Кожен новобранець проходить ґрунтовний вишкіл із такмеду, вогневої та фахової підготовки, опановуючи найсучасніші зразки озброєння.

Фото: Азов

Чи обов’язково мати досвід військової служби?

Попередній досвід буде вагомим плюсом, але не є вирішальним. Досвідчені інструктори навчають усім тонкощам військової справи з нуля. Головне — це висока мотивація, фізична та психологічна стійкість, а також прагнення стати частиною підрозділу, який щодня змінює хід подій на фронті та виборює свободу українського народу.

Свідомий вибір та підготовка до вступу

Долучитися до лав бригади «Гармаш» можна як за мобілізацією, так і за контрактом або шляхом переведення з інших частин. Дізнатися більше про бойовий шлях підрозділу, рекрутингові центри та ознайомитися з повним списком відкритих позицій можна за посиланням на офіційному сайті harmash.army.