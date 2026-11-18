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Протягом ночі й ранку 18 листопада російська армія атакувала ударними безпілотниками п'ять областей України. Удари були зосереджені на енергетиці, цивільних підприємствах і будинках, повідомив у Facebook прем'єр Сергій Корецький.

В Харківській області ворог атакував високовольтну підстанцію. Також він вдарив по ринку в Златополі, внаслідок чого поранень дістали більш ніж 10 людей.

Крім того, в Харківській області пошкоджено ферму.

«Є руйнування енергетичної інфраструктури в Житомирі», – розповів прем'єр.

В Хмельницькій області пошкоджено лінію електропередач. В Вінницькій області пошкоджено агропідприємство.