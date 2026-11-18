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У ніч на 18 листопада Росія атакувала Україну 141 ударним безпілотником типу Shahed (73 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово - РФ, ТОТ АР Крим – Чауда, Гвардійське.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 126 ворожих безпілотників типу Shahed (59 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Декілька ударних безпілотників ще в повітрі. Бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях.