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Від початку доби 17 листопада на фронті відбулося 139 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів, скинув 212 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4850 дронів-камікадзе та здійснив 1711 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у напрямку Цегельного, Рибалчиного, Миколаївки та Зарубинки.

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На Лиманському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Нового, Лимана та Зарічного, три бої тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі Озерного.

На Костянтинівському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів у районах Костянтинівки та Новоселівки.

Усього 18 бойових зіткнень відбулося на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Мирне, Сергіївка та Молодецьке, а також у напрямку Добропілля, три бої тривають досі.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 30 окупантів та шістьох — поранено; знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, 10 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, два склади боєприпасів та 52 укриття ворога. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 96 укриттів противника. Знищено або подавлено 316 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано три атаки окупантів у районах населених пунктів Єгорівка, Косівцеве та Герасимівка, два бої тривають досі.

На Північно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.