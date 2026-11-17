Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні ще 40 літаків-винищувачів F-16, оскільки багато перебувають у ремонті.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вдячний кожній країні, що входить до нашої коаліції Повітряних сил. Багато чого вже зроблено. Щиро дякую, але нам потрібно зробити ще більше. Зокрема, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16", – сказав Зеленський.

Раніше в жовтні повідомлялося, що Бельгія передасть Україні десять винищувачів F-16 до кінця року.