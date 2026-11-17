Під ударом опинилися промислові об’єкти в трьох районах міста.

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Сьогодні, 17 листопада, росіяни здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя. Станом на 09:45 відомо про двох жертв і вісімнадцять травмованих.

Як написав в.о начальника ОВА Михайло Семікін, під ударом опинилися промислові об’єкти в трьох районах міста.

Оновлення. Спочатку повідомляли про одну жертву, а згодом стало відомо про ще одну загиблу жінку.

Кількість поранених зросла до 18. Усім надають необхідну медичну допомогу.

"На жаль, загинув чоловік. Ще дев’ятеро людей постраждали", - написав Семенікін спочатку.

Внаслідок ударів пошкоджені виробничі та складські приміщення, виникли пожежі.