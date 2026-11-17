Упродовж минулої доби росіяни вбили чотирьох мешканців Запорізької області. Ще восьмеро осіб поранені, написав співголова Ради оборони Іван Федоров.
Упродовж доби окупанти завдали 864 удари по 55 населених пунктах Запорізької області.
Ворог спрямував ракетний удар по Запоріжжю.
Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Запоріжжю, Балабиному, Жовтенькому, Одарівці, Новоолександрівці, Блакитному, Запорожцю, Таврійському, Юліївці, Крутому Яру, Славному, Жовтій Кручі, Микільському та Васинівці.
673 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Річне, Тернувате, Біленьке, Григорівку, Магдалинівку, Веселянку, Запорожець, Запасне, Райське, Різдвянку, Новояковлівку, Червонодніпровку, Новофедорівку, Косінцеве, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Плавні, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір’я, Червону Криницю, Омельник, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Нове Запоріжжя та Староукраїнку.
Зафіксовано обстріл з РСЗВ по Магдалинівці.
171 артилерійський удар прийшовся по Малокатеринівці, Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Новояковлівці, Різдвянці, Косінцевому, Григорівці, Степногірську, Приморському, Плавнях, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Копанях, Верхній Терсі, Воздвижівці, Новопавлівці, Червоній Криниці, Омельнику, Староукраїнці, Долинці, Рівному та Новому Запоріжжю.
Надійшло 194 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.