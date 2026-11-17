Надійшло 194 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

171 артилерійський удар прийшовся по Малокатеринівці, Річному, Тернуватому, Червонодніпровці, Новояковлівці, Різдвянці, Косінцевому, Григорівці, Степногірську, Приморському, Плавнях, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Копанях, Верхній Терсі, Воздвижівці, Новопавлівці, Червоній Криниці, Омельнику, Староукраїнці, Долинці, Рівному та Новому Запоріжжю.

Зафіксовано обстріл з РСЗВ по Магдалинівці.

Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Запоріжжю, Балабиному, Жовтенькому, Одарівці, Новоолександрівці, Блакитному, Запорожцю, Таврійському, Юліївці, Крутому Яру, Славному, Жовтій Кручі, Микільському та Васинівці.

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