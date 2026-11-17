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Учора російська армія атакувала Миколаївську область безпілотниками та «Бандеролями». У обласному центрі через обстріли загинули двоє чоловіків. Ще троє - поранені.

Як написав т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов, вчора ворог бив по області ударними БпЛА типу «Shahed». Під ударом опинилися об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Унаслідок атаки без світла залишилися 76 населених пунктів Первомайського району. Наразі електропостачання в усіх населених пунктах відновили. Постраждалих немає.

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У Миколаївському районі на території сільськогосподарського підприємства пошкоджено техніку й адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

Учора ворог атакував Миколаїв ракетами «Бандероль» та ударними БпЛА типу «Shahed». Під ударами перебували обʼєкти портової та промислової інфраструктури. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків: 41-річний – на місці атаки, 46-річний помер сьогодні у лікарні від отриманих поранень. Ще троє чоловіків віком 41, 43 та 44 роки дістали поранення. Двоє з них перебувають у лікарні, один – у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено виробничі цехи, складське й офісне приміщення, автомобіль, а також вікна багатоквартирних і приватних будинків.

Ворог атакував FPV-дронами Галицинівську та Очаківську громади Миколаївського району. Внаслідок чого в с. Лупареве пошкоджено цивільний автомобіль та заклад торгівлі. Постраждалих немає.