Під час спілкування президента США Дональда Трампа із журналістами у Білому домі главу держави запитали, в чому полягає причина нових обмежень на роботу супутникового інтернету Starlink на території України.

Як пише "Європейська правда", республіканець відповів, що "не знає, чи це правда", бо нібито "нічого про це не чув".

Трамп не вперше відхрещується від проблем із системою воєнних комунікацій Starshield для Сил оборони України. Під час попереднього періоду, коли зв'язок не працював на швидкості понад 100 миль на годину, господар Білого дому так само не визнавав свою причетність до цього.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск водночас стверджував, що керування можливостями Starshield перебуває у компетенції уряду США. Під час нинішнього обмеження українській стороні повідомили, що буцімто сталися технічні проблеми, хоча Президент Володимир Зеленський вважає це "свідченням того, куди все рухається з боку Америки".