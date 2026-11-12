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"Флеш" заявив про проблеми зі зв’язком із вертольотами та перехоплювачами "Шахедів" через нові обмеження Starlink

Бескрестнов припустив, що американська сторона може пояснювати нові обмеження умовами військового тарифного плану для України.

"Флеш" заявив про проблеми зі зв’язком із вертольотами та перехоплювачами "Шахедів" через нові обмеження Starlink
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Україні знову обмежили швидкість роботи супутникового зв’язку Starlink під час руху. Через це виникли проблеми зі зв’язком із вертольотами, які переслідують російські ударні дрони "Шахед", а також із реактивними перехоплювачами, що збивають безпілотники цього типу.

Про це повідомив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Швидкість роботи Starlink під час руху знову обмежили. Ми недовго раділи" , – написав Бескрестнов.

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Радник президента припустив, що американська сторона може пояснювати нові обмеження умовами військового тарифного плану для України. Водночас він наголосив, що протягом кількох років ці умови не заважали роботі системи.

"Флеш" вважає, що умови використання Starlink можна обговорювати та змінювати, а не залишати Україну без зв’язку, необхідного для захисту повітряного простору.

Що передувало?

Раніше українські військові вже стикалися з обмеженням швидкості супутникового зв’язку Starlink зі 400 до 160 км/год. Це ускладнило перехоплення російських реактивних дронів і проведення операцій на фронті. Тоді обмеження виявили без попередження, а перевірка показала, що воно діяло лише на території України, тоді як у країнах ЄС зв’язок працював без таких перешкод. 

Власник SpaceX Ілон Маск заявляв, що українські військові використовують цивільну мережу для знищення росіян, о президент Володимир Зеленський заперечував її застосування для атак по території Росії. 

Білий дім не повідомив, хто відповідав за попередні обмеження, а президент США Дональд Трамп заявляв, що не давав відповідної вказівки. Сенат США планує розслідувати цей випадок.

11 листопада президент Зеленський повідомив, що протягом кількох днів українські військові знову фіксують значні збої в роботі системи Starshield над територією України. Вони діють уздовж всієї лінії фронту і на окупованій території.

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