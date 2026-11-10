«Українська бронетехніка» кодифікувала два нові ударні дрони з оптоволоконним керуванням

Обидва БпЛА розроблені на 15-дюймовій рамі та оснащені котушками з 25-кілометровим оптоволоконним кабелем

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Компанія «Українська бронетехніка» завершила кодифікацію двох нових моделей безпілотників — UB80D15-EFP та UB82FO. Про це виробник повідомив у соцмережах.

Моделі відрізняються типом бойового оснащення. За словами виробника, UB80D15-EFP має 80-мм бойову частину типу «ударне ядро» та призначений для ураження живої сили, техніки й вогневих засобів противника.

UB82FO оснащений бойовою частиною на базі 82-мм мінометного пострілу. Його призначення — ураження живої сили, неброньованої техніки та вогневих засобів, зокрема в польових укриттях, зазначили розробники.

За даними компанії, обидві моделі доступні з денною або тепловізійною камерою. До складу безпілотного авіаційного комплексу входить наземна станція управління та дрони. Передбачено дві базові комплектації: 250 безпілотників із денною камерою або 200 із денною та 50 із тепловізійною. За потреби замовника кількість апаратів і співвідношення різних модифікацій можуть змінюватися.

«Головна особливість наших нових ударних БпЛА - це комплексний підхід до створення готового рішення для військових. На відміну від багатьох представлених на ринку платформ, які потребують додаткового оснащення, наші безпілотники постачаються вже укомплектованими бойовими частинами», — додали у компанії.