NORDA Dynamics розробляє систему навігації без GPS та ШІ-модуль автодоведення для дронів

Система навігації розроблена як окремий модуль, а також передбачена для інтеграції до загальної лінійки продуктів NORDA Dynamics

Українська компанія NORDA Dynamics готує до випуску оновлену версію серійного модуля автодоведення Underdog із функціями штучного інтелекту, а також дев'яту версію алгоритмів для безпілотників літакового типу. Про це повідомляє видання «Оборонка» з посиланням на CEO компанії Назара Бігуна.

За словами Бігуна, головною відмінністю ШІ-модифікації Underdog від базової версії стане автоматизоване виявлення об'єктів. Якщо раніше оператор мав самостійно знаходити ціль за допомогою оптики та позначати її маркером захоплення, то тепер цю функцію виконуватиме нейромережа. Вона розпізнаватиме об'єкти та підсвічуватиме їх на екрані за умови збереження зв'язку між безпілотником і наземним пультом.

Оператор зможе перемикатися між виявленими об'єктами, а для подальшого ураження системі буде потрібна санкція пілота. Бортова нейромережева модель навчена розрізняти дев'ять окремих класів цілей, пояснив СЕО NORDA Dynamics.

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Для тренування алгоритмів інженери NORDA Dynamics використовували переважно дані з реальних бойових умов. Зокрема, до навчальних масивів увійшли датасети Brave1 Dataroom та Avengers Labs, а також власні матеріали компанії, зібрані під час польових випробувань для виконання специфічних завдань. Синтетичні дані становили лише невелику частину навчальної вибірки.

Оновлена оптична система автодоведення також отримала можливість виявляти та супроводжувати рухомі об'єкти на відстані до двох кілометрів за сприятливих погодних умов.

Інша представлена розробка компанії — навігаційна надбудова для польотів без GPS. Вона визначає маршрут завдяки поєднанню алгоритмів зіставлення оптичного рельєфу з картами місцевості та візуально-інерційної одометрії. Крім того, система підтримує інтеграцію з наземними радіомаяками виробництва Sine Engineering та Skyline.

За словами Назара Бігуна, поєднання трьох технологій — навігації без GPS, нейромережевого розпізнавання об'єктів та автодоведення — має стати основою для виконання повністю автономних ударних місій. Він також додав, що оптична система доведення NORDA Dynamics на безпілотниках літакового типу вже здатна захоплювати рухомі об'єкти на значно більшій відстані, ніж це зазвичай забезпечують моделі автоматичного розпізнавання.

Наразі компанія завершує розробку передрелізної ШІ-версії Underdog і готує до офіційного випуску дев'яту версію алгоритмів автодоведення для літакових безпілотників. Орієнтовний термін виходу на повністю автономні ударні місії із застосуванням цих технологій та оптичного позиціонування — початок 2027 року. Крім того, розробник представив систему оптичної навігації, яка дає змогу прокладати маршрут без використання супутникових сигналів GPS.