DattoTech розробляє нову версію детектора дронів «Щезник» із підтримкою mesh-мереж

Українська компанія DattoTech працює над новою версією пасивного детектора безпілотників «Щезник». Серед запланованих модернізацій — підтримка mesh-мереж, розширення можливостей роботи з цифровими каналами зв’язку та збільшення спектра сигналів, які пристрій зможе виявляти. Про це повідомляє «Мілітарний».

Ключовою технічною зміною в оновленій версії стане впровадження SDR-архітектури. Вона передбачає заміну набору аналогових чипсетів і окремих фільтрів програмно-конфігурованою радіосистемою, що здійснює цифрову обробку сигналів.

Такий підхід дасть змогу одночасно відстежувати ширший частотний діапазон, а також розширювати функціональність пристрою шляхом додавання нових алгоритмів виявлення через програмні оновлення, пояснюють розробники.

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За даними «Мілітарного», завдяки цьому новий «Щезник» зможе розпізнавати цифрові канали керування та передавання відео, які застосовують безпілотники DJI, Autel і Walksnail. Система фіксуватиме наявність відповідного сигналу та визначатиме сектор його надходження. Водночас можливості перехоплення відеопотоку з цифрових каналів у пристрою не буде.

Окремим напрямком роботи DattoTech є розробка засобів виявлення mesh-мереж, які використовують ударні безпілотники, зокрема «Герань». Для цього фахівці компанії створюють алгоритми розпізнавання характерного пакетного трафіку, яким обмінюються дрони в межах таких мереж. За попередніми результатами випробувань, система здатна виявляти відповідні сигнали на відстані до 17–18 км.

Крім того, компанія розробляє технологію раннього виявлення місць роботи операторів безпілотників. Вона базуватиметься на пошуку сигналів ретрансляторів, за допомогою яких забезпечується зв’язок із БПЛА. Попередньо заявлена дальність виявлення таких сигналів становить 20–30 км. Початкова версія системи буде орієнтована на роботу з ретрансляторами потужністю до 20 Вт.

Наразі «Щезник» здатний виявляти як аналогові, так і цифрові сигнали безпілотників. Під час роботи з аналоговими FPV-дронами пристрій може перехоплювати відеопотік із бортової камери та передавати отримане зображення оператору. У разі виявлення цифрового сигналу система визначає його напрямок, повідомляючи про присутність безпілотника поблизу та сектор, з якого надходить випромінювання.

Теперішня модифікація детектора має чотири робочі діапазони: 1,2, 3,3, 5,8 та 8,5 ГГц. Маса пристрою становить 540 грамів, а тривалість автономної роботи — від 5 до 6 годин. Оновлення програмного забезпечення можна встановлювати через Wi-Fi.

«Щезник» функціонує в пасивному режимі, тобто не випромінює власних радіосигналів. Також у ньому передбачена функція «свій-чужий», яка дає змогу виключати з процесу виявлення частоти, що використовуються власними безпілотниками.