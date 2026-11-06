Міноборони: Україна масштабує технологію групового керування дронами

Упродовж місяця одному з українських підрозділів вдалося вдвічі збільшити кількість доставлених на фронт вантажів.

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Міноборони та оборонний кластер Brave1 розвивають технологію, яка дозволяє одночасно керувати групою безпілотників навіть в умовах дії російських РЕБ, пише Міноборони України.

Завдяки впровадженню технології групового керування безпілотниками (multi drone control) одному з українських підрозділів вдалося вдвічі збільшити кількість доставлених на фронт вантажів упродовж місяця.

Технологію розробляють і масштабують Міноборони України спільно з кластером оборонних інновацій Brave1. Вона передбачає одночасний автономний політ групи БпЛА до визначеної точки без використання GPS.

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Оператор задає зону на карті, після чого система автоматично розраховує маршрути для всіх безпілотників і запобігає їхнім зіткненням. Дрони злітають послідовно та рухаються до пункту призначення. Навіть в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби вони зберігають орієнтацію завдяки захищеному зв’язку.

Усі безпілотники відображаються в єдиному інтерфейсі керування. Оператор може перемикатися між ними в один клік і переходити до ручного керування на фінальному етапі місії.

Одними з перших системно застосовувати цю технологію для логістичних місій почали військовослужбовці 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

За місяць використання групового керування кількість доставлених підрозділом вантажів зросла вдвічі.

У Міноборони зазначають, що продовжують розвивати та масштабувати технологічні рішення, які допомагають українським військовим підвищувати ефективність виконання завдань на фронті.