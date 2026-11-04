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NUMO Robotics представила НРК LOKO вантажопідйомністю понад 500 кг

Наразі НРК перебуває на стадії кодифікації міністерством оборони

NUMO Robotics представила НРК LOKO вантажопідйомністю понад 500 кг
НРК LOKO
Фото: NUMO Robotics

Українська компанія NUMO Robotics презентувала нову електричну колісну платформу LOKO, призначену для логістичного забезпечення позицій на передовій та евакуації пошкодженої або застряглої техніки. Про це компанія повідомила у соцмережах.

Платформу компанія представила під час виставки IRON HALLOWEEN PARTY 2026. LOKO позиціонується як важкий логістичний НРК. За даними виробника, його вантажопідйомність перевищує 500 кг, а конструкція передбачає модульну вантажну платформу для транспортування необхідного обладнання та вантажів.

Як повідомляє видання «Оборонка», НРК також може виконувати функції буксира. Для цього наземний роботизований комплекс обладнали фаркопом, за допомогою якого він може буксирувати транспортні засоби масою від 1000 до 1500 кг. Крім того, техніку, яку потрібно евакуювати, за відповідних габаритів можна розмістити безпосередньо на вантажній платформі комплексу.

LOKO оснащений чотирма електродвигунами потужністю 1,5 кВт кожен і ланцюговою передачею. Заявлений запас ходу становить до 80 км на твердому покритті та до 60 км бездоріжжям. Максимальна швидкість залежить від типу місцевості: до 20 км/год на твердому покритті та до 12 км/год поза дорогами. Комплекс може безперервно працювати до п'яти годин, а його кліренс становить 200 мм.

Для управління та передавання даних LOKO підтримує до шести типів зв'язку. Серед основних варіантів – Starlink, LTE та Wi-Fi. Крім того, платформа сумісна з обладнанням Silvus, DTC, Sine.Link та ELRS, яке можна встановити залежно від потреб оператора.

У компанії додали, що НРК пройшов бойові випробування, після яких конструктори внесли зміни до конструкції враховуючи побажання військових.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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