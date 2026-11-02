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BlueBird Tech випустила детектор дронів «Чуйка 3 plus»

Детектор призначений для виявлення аналогових сигналів FPV-дронів, зазначили розробники

BlueBird Tech випустила детектор дронів «Чуйка 3 plus»
Чуйка 3 plus
Фото: BlueBird Tech

Українська компанія BlueBird Tech випустила нову версію детектора дронів – «Чуйка 3 plus». Пристрій додатково отримав розширений середній діапазон 3,3 ГГц, який охоплює частоти від 2870 до 4500 МГц. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Детектор автоматично сканує три частотні діапазони: 900-2200 МГц, 2870-4500 МГц і 4860-6060 МГц. Повний цикл займає 4-8 секунд. У разі виявлення сигналу пристрій подає звукове та світлове попередження, розповіли розробники.

Інформація про виявлені сигнали відображається на малому екрані, а на великому – можна переглядати перехоплений відеосигнал з камери FPV-дрона, як і в попередній версії детектора. До пристрою також можна підключити відеовихід і виводити зображення на зовнішні екрани.

За даними компанії, дальність виявлення залишилася незмінною – до 4 км, залежно від умов використання та типу антен. Пристрій важить 650 г, має корпус із PETG-пластику із захистом IP54 і працює до шести годин від вбудованого акумулятора ємністю 4500 мА·год.

Нагадаємо, у жовтні BlueBird Tech представила нову версію детектора дронів — «Чуйка 4.5.0», яка працює в чотирьох діапазонах – 1080-2200 МГц, 2870-4500 МГц, 4890-6040 МГц і 6050-8800 МГц. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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