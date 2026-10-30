Україна та НАТО підписали перший меморандум про співпрацю у сфері оборонних інновацій

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Україна та Прискорювач оборонних інновацій НАТО (DIANA) домовилися поглибити співпрацю у сфері розробки, тестування та впровадження оборонних технологій. Відповідний меморандум підписали заступник міністра оборони України Сергій Боєв і представники DIANA.

Про це пише Міноборони України.

Це перша угода такого типу між DIANA та країною-партнером НАТО. Вона має посилити взаємодію інноваційних екосистем України та Альянсу.

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Україна має досвід швидкого розроблення, випробування й удосконалення технологій в умовах сучасної війни. Водночас DIANA відкриває доступ до оборонної експертизи та інфраструктури НАТО, що допоможе українським розробникам доводити перспективні рішення від ідеї до практичного застосування.

Меморандум також дасть змогу краще адаптувати українські розробки до стандартів Альянсу, розширити можливості їх випробування та усунути перешкоди для масштабування.

Окремо угода передбачає додаткове фінансування спільних проєктів України та НАТО.

Серед напрямів співпраці – створення й розвиток каталогу інноваційних оборонних технологій. До нього планують включити, зокрема, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, радари та наземні роботизовані комплекси.

Каталог міститиме інформацію про наявні й перспективні розробки, рівень їхньої готовності, результати випробувань і можливості застосування. Ці дані використовуватимуть для визначення пріоритетів розвитку, закупівель і масштабування технологій.

Також меморандум передбачає поглиблення співпраці з інституціями НАТО, зокрема зі Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) і DIANA. Йдеться про врахування українського бойового досвіду та потреб Сил оборони під час визначення технологічних пріоритетів, проведення інноваційних конкурсів і випробування розробок.

Крім того, сторони планують синхронізувати каталоги інноваційних технологій України та країн НАТО, обмінюватися інформацією, визначати спільні потреби й організовувати спільні конкурси та випробування.

Очікується, що така співпраця допоможе Україні залучати підтримку міжнародних партнерів відповідно до потреб Сил оборони та брати активнішу участь у формуванні інноваційних пріоритетів НАТО.