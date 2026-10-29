Союзники з НАТО побоюються, що Трамп затримає ракети Patriot для України до виборів у США

Партнери не мають чіткого розуміння, чи розблокують ці системи і коли саме вони зможуть надійти.

Союзники з НАТО все менше вірять у те, що Україна отримає вкрай необхідні ракети-перехоплювачі Patriot до проміжних виборів у США.

В Альянсі підозрюють, що американський президент Дональд Трамп використовує військову допомогу для тиску на Київ, аби змусити його піти на поступки, передає Euronews.

Володимир Зеленський повідомляв, що Україна досі чекає, поки міністр війни США Піт Гегсет підпише дозвіл на передачу додаткових перехоплювачів. Джерела в НАТО називають ситуацію непередбачуваною, оскільки союзники не мають чіткого розуміння, чи розблокують ці системи і коли саме вони зможуть надійти.

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За даними української сторони, за останні два тижні Росія випустила по Києву та області понад 100 балістичних ракет. Водночас США виготовляють лише близько 60–65 перехоплювачів Patriot на місяць. Цей обсяг має задовольняти потреби й інших американських союзників у світі, зокрема на Близькому Сході.

Водночас Трамп тисне на Україну з вимогою припинити удари по російських дизельних НПЗ, стверджуючи, що ці атаки піднімають світові ціни на пальне та шкодять американським і європейським споживачам. Експерти припускають, що затримкою ракет Трамп прагне продемонструвати виборцям боротьбу зі зростанням цін на пальне, а також підштовхнути Київ до мирної угоди з територіальними поступками.

Через брак американських поставок генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни Альянсу передати Україні власні системи Patriot. Проте Греція та Іспанія, які мають значні запаси ракет PAC-2, поки що не відгукнулися на цей заклик.

Експосол США в НАТО Курт Волкер припускає, що затримка також пов'язана з бажанням Пентагону зберегти резерви для бойових дій проти Ірану. За даними аналітиків, американські запаси ракет-перехоплювачів уже скоротилися приблизно вдвічі. Водночас їх виробництво коштує понад $4 млн за одиницю та займає майже два роки, тому швидкого вирішення проблеми з нестачею боєприпасів немає.