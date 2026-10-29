Адміністрація Трампа переконує американські компанії купувати російське дизпаливо

Натомість сенатори і конгресмени направили листи до портів, банків і паливних компаній із попередженням про кримінальну відповідальність, якщо ті приймуть пальне.

Чиновники адміністрації Дональда Трампа в приватних розмовах закликають компанії США прийняти російське дизельне пальне, яке наразі транспортують через Атлантику.

Попри ці заклики, енергетичний сектор побоюється юридичних і репутаційних ризиків, повідомляє The Washington Sun.

У середині жовтня щонайменше три судна з російським пальним вирушили до Сполучених Штатів після того, як Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій на російське дизель. Очікують, що танкери прибудуть після проміжних виборів до Конгресу, однак остаточний пункт призначення вантажу досі невідомий. Москва і Вашингтон пропонують значні знижки, аби знайти покупців, проте американські компанії відмовляються від угод. Експерти припускають, що через відсутність покупців у США танкери можуть перенаправити до Бразилії.

Представники Демократичної партії наголошують, що указ Трампа порушує законодавство про санкції, адже відповідний документ ухвалив Конгрес. Сенатори і конгресмени вже направили листи до портів, банків і паливних компаній із попередженням про кримінальну відповідальність та можливі розслідування у разі купівлі російського ресурсу. Губернаторка штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл заявила, що шукає юридичні механізми, аби заблокувати прибуття танкера Agioi Fanendes до місцевого порту, назвавши угоду корупційною.

У Білому домі коментарів не надали, а в Міністерстві фінансів США запевнили, що видана генеральна ліцензія відповідає попередній практиці та чинному законодавству. Міністр енергетики Кріс Райт пояснив рішення спробою збільшити обсяги пального на світовому ринку та залучити Росію до переговорів щодо війни в Україні.