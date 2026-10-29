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В Іспанії зросла кількість загиблих унаслідок катастрофи на залізниці

Людей, чиї родичі зникли безвісти, закликають звертатися до спеціальних місцевих центрів, де здійснюється відбір зразків ДНК.

В Іспанії зросла кількість загиблих унаслідок катастрофи на залізниці
Рятувальна операція на місці зіткнення двох швидкісних поїздів в Іспанії
Фото: EPA/UPG

В Іспанії кількість загиблих унаслідок катастрофи на залізниці зросла до 69 осіб, повідомляє BBC з посиланням на Цивільну гвардію країни.

Людей, чиї родичі зникли безвісти, закликають звертатися до спеціальних місцевих центрів, де здійснюється відбір зразків ДНК.

Водночас в іспанських ЗМІ оприлюдненні аудіозаписи розмов між машиністами поїздів і диспетчерським центром, що велися за кілька хвилин до аварії.

Офіційні особи встановлюють причини катастрофи, яка сталася в середу вранці, коли поїзд, що прямував із Мадрида до Севільї, врізався в інший поїзд, який стояв на колії.

Згідно із записами розмов, один зі швидкісних поїздів отримав дозвіл на рух, попри те, що інший поїзд, який перебував попереду на відстані близько 25 км, зупинився через несправність.

  • В Іспанії оголошено триденну національну жалобу у зв’язку з катастрофою. У Мадриді відбулися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса і міністра з питань транспорту Іспанії Оскара Пуенте. На сьогодні ж заплановий страйк залізничних машиністів.
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