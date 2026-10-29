АР: у Пентагоні не розслідуватимуть зниження швидкості Starlink в Україні

У Пентагоні кажуть, що відповіді на ці питання повинні давати у ВПС США.

Група сенаторів від обох партій звернулася до генерального інспектора Пентагону з проханням провести розслідування після того, як цього місяця українські посадовці повідомили про обмеження швидкості з’єднання в супутниковій мережі Starlink та її військовій версії Starshield.

Як пише Associated Press, у відповіді, датованій вівторком і отриманій агентством генеральний інспектор Пентагону повідомив дев’ятьом законодавцям – чотирьом республіканцям і п’ятьом демократам, – що порушені ними питання краще розглянути у Військово-повітряних силах США.

Це розцінюють як відмову генерального інспектора розслідувати дії Маска та Starlink, хоча він має для цього відповідні повноваження й можливості, повідомив анонімний помічник конгресмена, обізнаний із ситуацією.

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«Викликає занепокоєння те, що генеральний інспектор, схоже, вирішив не розслідувати перебої в роботі супутникового зв’язку, на який Україна покладається для захисту цивільного населення», – заявила AP провідна представниця демократів у Комітеті Сенату із закордонних справ сенаторка Джин Шахін, яка підписала початкове звернення.

Шахін додала, що адміністрація Трампа та SpaceX надали суперечливі пояснення причин цих перебоїв. За її словами, необхідні незалежне з’ясування обставин і перевірка, щоб встановити відповідальних та запобігти повторенню подібного в майбутньому.

Коментуючи рішення не проводити розслідування, речниця офісу генерального інспектора Моллі Галперн заявила, що відомство «ретельно розглянуло запит Конгресу й дійшло висновку, що порушені питання найкраще розглядати на рівні відповідного відомства», маючи на увазі Пентагон.

Пентагон переадресував запит про коментар до офісу генерального інспектора, а Військово-повітряні сили США не одразу відповіли на прохання прокоментувати ситуацію. Раніше обидва відомства відмовлялися відповідати на запитання щодо обмеження доступу України до супутникового інтернету.

Дев’ять законодавців просили генерального інспектора Пентагону з’ясувати, чи давали будь-які посадовці Пентагону або інших органів уряду США вказівки щодо змін, санкціонували чи схвалювали їх або знали про них заздалегідь, якщо ці зміни стосувалися обміну розвідданими, можливостей попередження про загрози або роботи сервісів Starlink і Starshield в Україні.

Помічник конгресмена зазначив, що законодавцям потрібні відповіді на два ключові запитання: чи були причетні до цих дій представники уряду США та чи використовував Маск прогалини в системі. За його словами, відповіді допоможуть визначити подальші заходи парламентського нагляду та підготувати відповідне законодавство.

Коли адміністрацію Трампа запитували про обмеження швидкості з’єднання, вона надавала заплутані, а часом і суперечливі пояснення щодо того, хто ухвалив відповідне рішення.

Згодом Маск визнав, що SpaceX обмежила швидкість Starlink в Україні, звинувативши країну в порушенні умов користування сервісом. Українські посадовці це заперечили. Водночас Маск наполягав, що будь-які зміни в роботі Starshield контролює уряд США.

Трамп заявив, що не наказував запроваджувати жодних обмежень, тоді як віцепрезидент Джей Ді Венс натякнув на координацію дій Білого дому з Маском.

Це не перший випадок, коли Маск втручається в роботу Starlink в Україні. У 2022 році, на початку війни, він наказав відключити Starlink у деяких районах, зокрема на Херсонщині та Донеччині, пояснивши це побоюваннями щодо можливої ескалації з боку Росії.

Після обмежень у роботі Starlink цього місяця фінська супутникова компанія Iceye оголосила про партнерство з телекомунікаційною компанією Nokia та Міністерством оборони України. Вони вивчатимуть можливості співпраці у космічній сфері, зокрема щодо створення власної, незалежної супутникової системи зв’язку України.