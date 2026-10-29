Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
ГоловнаСвіт

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард оголосила, що піде у відставку в лютому наступного року

ЄЦБ не назвав причин її відставки.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард оголосила, що піде у відставку в лютому наступного року
Президентка ЄЦБ Крістін Лагард
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 29 жовтня, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард повідомила Раду керівних органів та президента Європейської ради Антоніу Кошту, що вона піде у відставку зі своєї посади 7 лютого 2027 року.

Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ, а також пише Euronews. У Politico зазначають, що ця заява відкриває шлях до пакетної домовленості між столицями країн ЄС щодо призначень до Виконавчої ради ЄЦБ, яка складається із шести членів. Ізабель Шнабель має залишити свою посаду в січні, щоб обійняти високу посаду в Міжнародному валютному фонді, тоді як термін повноважень головного економіста Філіпа Лейна завершується у травні. Це також дає президенту Франції Еммануелю Макрону можливість вплинути на вибір наступника Крістін Лагард до президентських виборів у Франції наступного року.

Лагард залишилося близько дев'ять місяців до закінчення її восьмирічного терміну повноважень.

Реклама

ЄЦБ не назвав причин її відставки.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта подякував Лагард за її службу, високо оцінивши її «відданість на посаді президента Європейського центрального банку з листопада 2019 року».

За його словами, щоб забезпечити плавний перехід до наступного керівництва ЄЦБ, процес призначення наступника розпочнуть сьогодні, і він триватиме без затримки.

Нового керівника призначить Європейська Рада після процесу висування кандидатур. 

Згідно з правилами ЄС, президент призначається кваліфікованою більшістю голосів після рекомендації міністрів фінансів ЄС та консультацій з Європейським парламентом і Радою керівних органів ЄЦБ.

Лагард, колишня міністр фінансів Франції та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ), обійняла посаду в листопаді 2019 року. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies