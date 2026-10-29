Президентка ЄЦБ Крістін Лагард оголосила, що піде у відставку в лютому наступного року

Сьогодні, 29 жовтня, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард повідомила Раду керівних органів та президента Європейської ради Антоніу Кошту, що вона піде у відставку зі своєї посади 7 лютого 2027 року.

Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ, а також пише Euronews. У Politico зазначають, що ця заява відкриває шлях до пакетної домовленості між столицями країн ЄС щодо призначень до Виконавчої ради ЄЦБ, яка складається із шести членів. Ізабель Шнабель має залишити свою посаду в січні, щоб обійняти високу посаду в Міжнародному валютному фонді, тоді як термін повноважень головного економіста Філіпа Лейна завершується у травні. Це також дає президенту Франції Еммануелю Макрону можливість вплинути на вибір наступника Крістін Лагард до президентських виборів у Франції наступного року.

Лагард залишилося близько дев'ять місяців до закінчення її восьмирічного терміну повноважень.

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ЄЦБ не назвав причин її відставки.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта подякував Лагард за її службу, високо оцінивши її «відданість на посаді президента Європейського центрального банку з листопада 2019 року».

За його словами, щоб забезпечити плавний перехід до наступного керівництва ЄЦБ, процес призначення наступника розпочнуть сьогодні, і він триватиме без затримки.

Нового керівника призначить Європейська Рада після процесу висування кандидатур.

Згідно з правилами ЄС, президент призначається кваліфікованою більшістю голосів після рекомендації міністрів фінансів ЄС та консультацій з Європейським парламентом і Радою керівних органів ЄЦБ.

Лагард, колишня міністр фінансів Франції та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ), обійняла посаду в листопаді 2019 року.