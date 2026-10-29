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Норвезьке туристичне агентство використало критику Трампа для просування бренду країни

В Осло креативно підійшли до образ з боку господаря Білого дому.

Норвезьке туристичне агентство використало критику Трампа для просування бренду країни
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Норвезьке агентство з туризму з гумором відреагувало на те, що президент США Дональд Трамп дозволив собі зневажливі висловлювання на адресу їхньої країни.

Як пише "Європейська правда", у відомстві, яке займається створенням привабливого іміджу Норвегії для мандрівників, вирішили обіграти те, що республіканець назвав скандинавську державу "shithouse" - cловом, яке буквально означає "нужник" і використовується як позначення чогось низькоякісного.

Агентство оприлюднило фотографію, де поряд із пагорбом та фйордом розташовано модерну громадську вбиральню. Підпис до світлини говорить "Зустрічайте найкрасивіші нужники... тобто туалети у світі". 

Фото: Фото агенції Visit Norway

На офіційному рівні лайливі нарікання Трампа не сприйняли серйозно. В уряді тільки нагадали американському президенту, що влада жодним чином не впливає на рішення нобелівського комітету щодо присудження Премії миру - а саме це і змусило республіканця вдатися до образ. 

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