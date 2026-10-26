"Ну, я не в захваті від Норвегії. Чесно кажучи, Норвегія – відстій. Власне, Норвегія перетворилася на країну-лайно”, заявив президент США, знову скаржачись, що йому не дали "нобеля" миру.

У неділю ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що Норвегія – “відстій”, вкотре висловлюючи своє обурення тим, що його неодноразово оминають увагою при присудженні Нобелівської премії миру.

Про це пише Politico.

“Попри те, що він розв’язав війну з Іраном і скинув лідера Венесуели, Трамп активно вихваляв свої миротворчі здобутки, стверджуючи, що під час свого другого терміну на посаді врегулював щонайменше вісім конфліктів”, – зазначає видання.

Реклама

Нобелівський комітет, що базується в Осло, двічі обрав інших кандидатів: у 2025 році – лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо, а у 2026 році – південноафриканську юристку Наві Піллей, відзначивши її зусилля у просуванні миру та міжнародного права.

“А як щодо мене? Чи зробили вони ці дві речі? Ну, я не в захваті від Норвегії. Чесно кажучи, Норвегія – відстій. Власне, Норвегія перетворилася на країну-лайно”, — заявив президент США під час виступу на передвиборчому мітингу в Порт-Гуроні (штат Мічиган).

Трамп говорив про імміграцію до США, коли раптом перейшов до критики Норвегії.

“Ми співпрацюємо з Данією – це хороша, чудова країна. Якщо хтось із Данії захоче приїхати до нашої країни – я тільки “за”. Але, мушу сказати, що стосується Сомалі… з мене досить. Досить з мене їх. Данія – зовсім інша справа, їх ми приймемо. А от Швеція, Норвегія… навряд чи. Адже я не отримав Нобелівську премію, хоча саме я поклав край конфлікту. Тож нікого з Норвегії я не хочу. Не бажаю мати нічого спільного з Норвегією”, – заявив Трамп.

Зазначимо, у 2025 році Мачадо під час зустрічі в Білому домі в січні цього року вручила йому свою нобелівську медаль. Водночас Нобелівський комітет пояснив, що звання лауреата залишається за переможцем, навіть якщо медаль передали іншому. Колишня держсекретарка МЗС Норвегії Янне Гааланд Матларі, назвала передачу “нобеля миру” Трампу “жалюгідним вчинком”.