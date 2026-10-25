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​Reuters: Саудівська Аравія відновила роботу головного аеропорту попри погрози хуситів

Напередодні хусити заявили про атаки на нафтові об’єкти та аеропорти. 

​Reuters: Саудівська Аравія відновила роботу головного аеропорту попри погрози хуситів
Фото: З відкритих джере

Саудівська Аравія відновила роботу головного аеропорту після атаки, у якій загинули 13 людей.

Про це повідомляє Reuters

"Саудівська Аравія заявила, що її головний аеропорт відновив роботу у двох терміналах у неділю, навіть попри те, що єменські хусити, пов'язані з Іраном, пообіцяли продовжувати атаки на об'єкт, заявивши, що він залишається «військовою ціллю»", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді припинив роботу 10 жовтня після атаки, відповідальність за яку взяли на себе хусити, в результаті загинуло 13 людей. 

Видання зазначає, що це стало найсмертоноснішим випадком у королівстві за понад 10 років.

Також повідомляється, що в неділю Саудівська Аравія перехопила чергову хвилю ракет та безпілотників, оскільки бої продовжуються. 

  • Напередодні хусити заявили про атаки на нафтові об’єкти Саудівської Аравії та аеропорти
  • King Khalid International Airport припинив роботу через ракетні та дронові атаки єменських хуситів на Ер-Ріяд. Після удару 10 жовтня влада Саудівської Аравії тимчасово зупинила його роботу з міркувань безпеки пасажирів і персоналу. За повідомленнями ЗМІ, внаслідок атаки загинули 13 людей, понад 300 отримали поранення.
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