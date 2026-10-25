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У Барселоні протести переросли у жорстокі сутички: затримано понад сотню людей

Чверть затриманих – неповнолітні.

У Барселоні протести переросли у жорстокі сутички: затримано понад сотню людей
Фото: EPA/UPG

У центрі Барселони внаслідок масових заворушень і погромів правоохоронці затримали 128 осіб, чверть з них неповнолітні. Про це повідомляє Euronews.

Заворушення розпочалися в суботу, близько 18:00, у районі площі Каталонії. Групи молодих людей у чорному одязі та капюшонах почали нищити вуличні меблі. Згодом ситуація переросла в жорстокі зіткнення з поліцією.

Учасники заворушень споруджували барикади, підпалювали сміттєві баки, розбивали вітрини магазинів і кидали каміння в правоохоронців. Для розгону натовпу поліція застосувала спеціальні засоби.

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За даними влади, чверть із 128 затриманих – неповнолітні. Під час нічних подій постраждали 15 поліцейських, а також пограбували близько 14 магазинів.

Через заворушення підприємства масово закривалися, доступ до площі Каталонії обмежили, а рух поїздів метро тимчасово зупинили.

Мер Барселони Хауме Кольбоні засудив інциденти та пообіцяв притягнути винних до відповідальності через суд. Він також попередив про можливі наслідки для батьків неповнолітніх порушників.

Президент уряду Каталонії Сальвадор Ілья підтримав дії поліції. За його словами, право на протест є демократичним, однак насильство не може бути виправданим.

Міністерка внутрішніх справ Каталонії Нурія Парлон назвала події безпідставним вандалізмом.

Влада окремо наголосила, що заворушення не пов’язані з мирним табором на підтримку права на житло, який тривалий час діє на площі Каталонії.

  • У Мадриді близько 25 тисяч людей вийшли на демонстрацію на захист державної пенсійної системи. Учасники пройшли від залізничного вокзалу Аточа до торговельної вулиці Гран-Віа.
  • Протестувальники висловлювали занепокоєння можливим переходом частини державних пенсій до приватної системи. Питання пенсійного забезпечення стало однією з ключових тем напередодні дострокових парламентських виборів в Іспанії.
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