​Сутички з поліцією в трьох містах: в Італії відбулися нові протести

У великих містах Італії в суботу, 24 жовтня, відбулися протести на тлі зростання вартості життя. У Турині, Римі та Болоньї демонстрації супроводжувалися сутичками між учасниками акцій і правоохоронцями, тоді як у Мілані вони переважно минули мирно.

Про це повідомляє Reuters.

Після заворушень минулих вихідних, коли протестувальники вступали в сутички з поліцією, грабували магазини та пошкоджували майно, влада посилила заходи безпеки. До охорони громадського порядку залучили значну кількість поліцейських, а частина магазинів зачинилася, щоб уникнути можливих пошкоджень.

Цього разу журналісти не зафіксували випадків пограбування магазинів чи навмисного пошкодження майна.

Що передувало?

Напередодні італійська влада посилила заходи безпеки через ризик нових протестів і заворушень у Мілані, Римі та Турині. Після насильницьких зіткнень минулих вихідних уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні вирішив направити до Мілана ще 500 військовослужбовців.

Правоохоронці посилили контроль на залізничних вокзалах Ломбардії, щоб запобігти масовому прибуттю молоді до міста. У центрі Мілана заборонили демонстрації, а патрулювання доручили спільним групам поліції та військових.

24 жовтня у Франції відбулися масові протести: за даними поліції, у Парижі зібралися близько 110 тисяч людей. У кількох містах сталися сутички з правоохоронцями, тому для охорони порядку по країні залучили близько 70 тисяч поліцейських.