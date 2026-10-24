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Трамп допустив перенесення зали для брифінгів у Білому домі в "менш надокучливе місце"

Президент США також заперечив інформацію, що планує на місці пресзали відновити басейн.

Трамп допустив перенесення зали для брифінгів у Білому домі в "менш надокучливе місце"
Пресзала у Білому дому
Фото: EPA /UPG

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перенесення робочого простору журналістів Білого дому в інше місце. Водночас він заперечив, що планує ліквідувати пресзалу, аби відновити на її місці історичний басейн.

Про це Трамп написав у суботу, 24 жовтня, у соціальних мережах, повідомляє Reuters.

Американський президент відреагував на публікацію про можливі зміни в Білому домі, назвавши ідею демонтажу пресзали заради відновлення басейну безглуздою. Однак він допустив, що журналістів можуть перемістити з їхнього нинішнього місця роботи.

"Я можу перемістити фейкові новини в менш надокучливе місце", – написав Трамп.

Як повідомляла The New York Times, у серпні президент просив тодішню прессекретарку Білого дому Каролін Лівітт перенести пресконференції з пресзали імені Джеймса Бреді. Проте цю пропозицію так і не реалізували.

За даними видання, Трамп начебто хотів би повернути на це місце критий басейн для терапевтичних процедур, який облаштували за часів президента Франкліна Делано Рузвельта. Згодом, за адміністрації Річарда Ніксона, басейн замінили приміщенням для брифінгів.

  • Трамп регулярно звинувачує американські медіа в упередженому висвітленні діяльності його адміністрації.
  • Минулого місяця президент ненадовго заборонив журналістам CNN, MS NOW і Politico перебувати на території Білого дому. Він також заявив, що аналогічні обмеження можуть запровадити для інших медіа. Згодом доступ журналістів відновили після рішення федерального судді, який визнав, що заборона, ймовірно, суперечила Конституції США. Адміністрація Трампа продовжує оскаржувати це рішення.
  • Нещодавно президент США образив кореспондентку CNN Кейтлан Коллінз після її запитання про відтермінування санкцій проти Росії, назвавши її "тупою" та заявивши про низький інтелект. Згодом він різко відповів журналістці ABC News, яка поцікавилася, чи не стало рішення відкласти санкції поступкою Москві в обмін на звільнення американця Стівена Габбарда, якого утримували в Росії.
  •  За день до цього Трамп також конфліктував із кореспондентом The Independent Ендрю Файнбергом в Овальному кабінеті, вимагаючи від нього замовкнути та ставлячи під сумнів його адекватність.
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