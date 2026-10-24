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У Молдові знешкодили бойову частину російського дрона "Герань-4"

Безпілотник виявили 23 жовтня в селі Кіштельниця Теленештського району, приблизно за 100 метрів від будинку.

У Молдові знешкодили бойову частину російського дрона "Герань-4"
Уламок дрона, що вибухнув у Молдові
Фото: Поліція Молдови

У Молдові встановили, що безпілотник, який 23 жовтня впав у селі Кіштельниця Теленештського району, є російським ударним дроном типу "Герань-4". Фахівці знешкодили та знищили його бойову частину.

Про це повідомило Міністерство оборони Молдови.

За інформацією відомства, тип безпілотника визначила спільна робоча група за участю представників Національної армії та Міністерства внутрішніх справ країни.

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Після виявлення дрона 23 жовтня фахівці оцінили ситуацію та можливі ризики й забезпечили охорону території протягом ночі. Наступного дня спеціалісти провели операцію зі знешкодження та знищення бойової частини з дотриманням протоколів безпеки.

Безпілотник порушив повітряний простір Молдови та впав приблизно за 100 метрів від житлового будинку.

У Міноборони повідомили, що Центр повітряних операцій продовжує стежити за повітряним простором країни у взаємодії з державними органами та міжнародними партнерами.

Громадян закликали не наближатися до невідомих предметів і уламків безпілотників, не торкатися їх та повідомляти про такі знахідки екстрені служби за номером 112.

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