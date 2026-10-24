Зеленський про спілкування з Трампом: "Я не граю з ним в ігри"

Глава держави наголосив, що в умовах війни має діяти рішуче й говорити прямо, навіть якщо це не завжди виглядає дипломатично.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що намагається бути відвертим у спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом і не вдається до політичних маневрів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ABC News.

"Як між друзями, як у сім’ї, потрібно бути чесними, не грати в ігри. Я не граю в ігри з Трампом. У цьому моя відмінність від Путіна. Я не граю з ним у жодні ігри. Я прямий і чесний", – сказав Зеленський.

Реклама

Глава держави визнав, що не завжди поводиться дипломатично, однак пояснив це необхідністю рішуче відстоювати інтереси України під час війни.

"Україна зараз не може мати слабкого президента", – наголосив він.

Зеленський також прокоментував відносини Трампа з російським президентом Владіміром Путіним. За його словами, він не знає, чи є зближення між ними помилкою, оскільки це особисте рішення американського президента.

Раніше Дональд Трамп закликав Україну обрати нового лідера, який, на його думку, зміг би домовитися про завершення війни. Він стверджував, що Володимир Зеленський нібито неодноразово мав можливість укласти мирну угоду, але не скористався нею. Також Трамп розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що вони створюють проблеми для світової економіки.